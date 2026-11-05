GVMC Results 2026: Complete List of Winners in All 120 Wards

The Greater Visakhapatnam Municipal Corporation (GVMC) declared the results of the Second Ordinary Elections 2026, announcing winners from all 120 wards after vote counting on November 3. GVMC Commissioner and Additional Election Authority Ketan Garg said ward-wise details, including round-wise votes and postal ballots, have been released. The Returning Officers declared the winners and handed over their Certificates of Election, and the Commissioner congratulated them.
Here is the complete list of elected representatives and their political parties for all 120 wards of the GVMC:
Ward 1 – Ippaka Varalakshmi (TDP)
Ward 2 – Gari Sadananda (TDP)
Ward 3 – Gadu Chinni Kumari Lakshmi (TDP)
Ward 4 – Pasi Sushmitha (TDP)
Ward 5 – Chodipilli Gayatri (Jana Sena)
Ward 6 – Pothina Hanumantha Rao (YSRCP)
Ward 7 – Pothina Jahnavi (YSRCP)
Ward 8 – Pilla Revathi (TDP)
Ward 9 – Nagothi Rupa Kumari (TDP)
Ward 10 – Gare Jyothi (TDP)
Ward 11 – Sakhari Srinivas (Jana Sena)
Ward 12 – Bayana Rani (Jana Sena)
Ward 13 – Maddela Rama Lakshmi (TDP)
Ward 14 – Kaki Ganga Raju (TDP)
Ward 15 – Ommi Appalaraju (TDP)
Ward 16 – Y. Sri Mahalaxmi (TDP)
Ward 17 – Budumuri Govinda Rao (TDP)
Ward 18 – Bora Dhana Reddy (TDP)
Ward 19 – Molli Lakshmi (YSRCP)
Ward 20 – Palla Umarani (TDP)
Ward 21 – Kalla Lalitha (TDP)
Ward 22 – Golagani Mangaveni (TDP)
Ward 23 – Potti Manga (TDP)
Ward 24 – Chitapana Rajyalakshmi (TDP)
Ward 25 – Avanish Yadav Peethala (TDP)
Ward 26 – Mugada Venkata Lakshmi (Jana Sena)
Ward 27 – Botta Narasayamma Yallyas Neelima Botta (TDP)
Ward 28 – Nakka Annapurna (TDP)
Ward 29 – Anagani Shiva Ramakrishna (TDP)
Ward 30 – Vurikiti Narayana Rao (TDP)
Ward 31 – Manyala Srinivas (Jana Sena)
Ward 32 – Masipogu Mary Johnes (Jana Sena)
Ward 33 – Garikina Ramani (Jana Sena)
Ward 34 – Jerripothula Prasad Rao (Jana Sena)
Ward 35 – Majji Tridnadha Rao (TDP)
Ward 36 – Kolli Simhachalam (Independent)
Ward 37 – Pandiri Venkata Siva Prasad (Jana Sena)
Ward 38 – Pukkalla Rajeswari (TDP)
Ward 39 – Bathina Venkata Satya Naveen Kumar (Independent)
Ward 40 – Beesetty Vasantha Lakshmi (Jana Sena)
Ward 41 – Pampana Rajya Lakshmi (Independent)
Ward 42 – Kodigudla Purnima (YSRCP)
Ward 43 – Kandula Nalini Kumari (Jana Sena)
Ward 44 – Golagani Jyothi (TDP)
Ward 45 – Akireddy Jagadish (TDP)
Ward 46 – Alla Shanmukeswari (Jana Sena)
Ward 47 – Polamara Setty Venkata Narasa Kumari (TDP)
Ward 48 – PLSN Prasad (TDP)
Ward 49 – Potnuru Neelaveni (TDP)
Ward 50 – Narava Pankaj Kumar (TDP)
Ward 51 – Nammi Bhavani (TDP)
Ward 52 – Hema Jujjuvarapu (TDP)
Ward 53 – Ummidi Sujatha (BJP)
Ward 54 – MMN Parasurama Raj (BJP)
Ward 55 – Pukkala Lavanya (TDP)
Ward 56 – Kollabathula Prasuna (TDP)
Ward 57 – Koribilli Nandini (BJP)
Ward 58 – Gangala Apparao (BJP)
Ward 59 – Allu Venkata Satya Sree (YSRCP)
Ward 60 – KVVS Ramayya Sanapala (TDP)
Ward 61 – Tatineni Sunitha (TDP)
Ward 62 – Neerukonda Divakar (Jana Sena)
Ward 63 – Pentakota Geetha Naga Sravanthi (TDP)
Ward 64 – Ethalapaka Sujatha (TDP)
Ward 65 – Shaik Jahirunnisa (YSRCP)
Ward 66 – Kandregula Lavanya (TDP)
Ward 67 – Pentakota Lakshmi Ajay (TDP)
Ward 68 – Yamuzala Tirumala Rao (Y.T.R.) (TDP)
Ward 69 – Yelamanchili Prasad (TDP)
Ward 70 – Narava Anusha (TDP)
Ward 71 – Naripinni Lakshmi (TDP)
Ward 72 – Boddeti Vijay Kumar (TDP)
Ward 73 – Pethakamsetty Syam Sudhakar Rao (Independent)
Ward 74 – Gurindhapalli Sarat Chandran Babu (TDP)
Ward 75 – Anga Sandya Rani (Jana Sena)
Ward 76 – Somadula Suresh Kumar (YSRCP)
Ward 77 – Majji Prameela (TDP)
Ward 78 – Satyala Anuradha (TDP)
Ward 79 – Mojjada Chandramouli (Jana Sena)
Ward 80 – Muppina Dharmendra (Jana Sena)
Ward 81 – Polimera Srinivasa Rao (BJP)
Ward 82 – Viswanadhula Sushna Dinakar (TDP)
Ward 83 – Palla Srinivasa Rao (TDP)
Ward 84 – Gudivada Venkata Sai Anusha (YSRCP)
Ward 85 – Gorripati Sunitha (BJP)
Ward 86 – Kaki Govinda Reddy (Independent)
Ward 87 – Chatti Gopi (TDP)
Ward 88 – Sirasapalli Nooka Raju (BJP)
Ward 89 – Prasadula Vijaya Sunitha (TDP)
Ward 90 – Mohammed Rafi (TDP)
Ward 91 – Boddu Narasimha (TDP)
Ward 92 – Gondesi Sridevi (YSRCP)
Ward 93 – Dalli Govinda Raju (Jana Sena)
Ward 94 – Dharmala Radhika (YSRCP)
Ward 95 – Kona Radhika (Jana Sena)
Ward 96 – Gandham Srinivasa Rao (TDP)
Ward 97 – Koilada Venkata Suri Sankara Rao (TDP)
Ward 98 – Jajula Nagendra Kumar (Independent)
Ward 99 – Komati Srinivasa Rao (YSRCP)
Ward 100 – Nalluri Suryanarayana (TDP)
Ward 101 – Madisa Kanaka Raju (TDP)
Ward 102 – Gavara Somashekar Rao (Jana Sena)
Ward 103 – Medashetti Vijay Kumar (Jana Sena)
Ward 104 – Maddi Srinivasa Rao (YSRCP)
Ward 105 – Mokalla Krishnaiah (CPI(M))
Ward 106 – Ramunaidu Dulla (Independent)
Ward 107 – Madamsetty Chinathalli (TDP)
Ward 108 – Konathala Sinduja (TDP)
Ward 109 – Jyothi Buddha (Jana Sena)
Ward 110 – Tadi Santhi Kumari (Jana Sena)
Ward 111 – Palaka Yasodha (BJP)
Ward 112 – Vyshnavi Alla (Jana Sena)
Ward 113 – Indala Venkata Ramana (Jana Sena)
Ward 114 – Kona Mohan Kumar Naidu (Jana Sena)
Ward 115 – Senapathi Somasekhar Naidu (Jana Sena)
Ward 116 – Peela Sreekanth (TDP)
Ward 117 – Avagadda Appala Naidu (TDP)
Ward 118 – Gantla Lakshmi (Independent)
Ward 119 – Dasari Annapurna (YSRCP)
Ward 120 – Pisini Varaha Narasimham (TDP)
With results declared in all 120 GVMC wards, the TDP leads with 64 wards, followed by the Jana Sena with 26, the YSRCP with 13, the BJP with 8 and Independents with 8, while the CPI(M) won one. Attention now shifts to the swearing-in on November 23, when Mukka Sravani is set to take charge as Mayor, and to the indirect election for the Deputy Mayor post, where the choice between the BJP and the Jana Sena will decide who joins her at the head of a council shaped by the verdict in the GVMC wards.
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