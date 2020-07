Visakhapatnam, on Thursday, witnessed its COVID-19 tally cross the 1000-mark. With 79 individuals testing positive in a single day, the total number of cases in the district rose to 1055. As the virus continues to spread in Visakhapatnam, the authorities have been demarcating containment zones across the district. Depending on the severity of the cases, the zones are being categorised under very active, active, and dormant clusters.

If a case has been reported in an area in the past six days, then the zone will be categorised under very active. If a COVID-19 case hasn’t been reported in a containment zone in the past 6-14 days, it comes under the active category. Likewise, if a containment zone doesn’t register a COVID-19 case in the past 14 days, the zone will be placed under the dormant category. Until Thursday, Visakhapatnam reported 92 very active, 92 active, and 52 dormant containment zones.

List of containment zones in Visakhapatnam:

Very Active Active Dormant Jalaripeta Dandubazar Relli Veedhi Ashok Nagar Gnanapuram Gayatri Nagar (PM Palem) Rayudu Peta Anakapalli urban Chinnodupalem Ex servicemen Sathyanarayanapuram Duggapuvanipalem Sivajipalem Ramnagar Sathavahana Nagar Old Vadlapudi Bharath Nagar Penugollu Appugarh VUDA Colony Chinnababu colony Kothapalem Nandagiri Nagar Bowluvada Pedajalaripeta Ramji Estate Gavara jaggayyapalem (Sheela Adarsh Nagar Prakash Nagar Sriram nagar (Srinagar) Kolluru Mansion Kancharapalem Santhi nagar (aganampudi) Diguva Relli Palli Veedhi Kondayyavalasa (Aganampudi) SVP Nagar East Point Colony Sai Nagar (Duvvada) NGGOs colony Annavaram Ummalada Allipuram Market Appannapalem Munagapaka Jendachettu Ranga Street Trinadhapuram (Malkapuram) Kobbarithota Balaji Nagar Indira colony (Sriharipuram) CHB Agraharam TPT Colony Sai ram colony (Madhurawada) Kotha Agraharam Kirlampudi Layout Devaram (Nakkapalli) Gajula veedhi Happy Homes Sabbavaram Yerrayyapalem ASR Nagar Peda Mushidiwada Bellam Vinayaka Gotlam Konempalem Thadi Veedhi Kothapalem Rebaka A Koduru Chintapalli Shanthi nagar Konti Veedhi Relli veedhi Pleasant Valley Kasipuram Porlupalem Sujatha Nagar Sanjay Gandhi Central Jail Upparapalli Srilakshmi Nagar Rangireejuveedhi Dayal Nagar Spring road Ramnagar Narsapuram Rajeev Nagar Dwaramvari Swatantra Nagar Facor Layout North extension Dibbapalem Chinnammavari Gandhi Nagar AKC Colony Ramnagar Muslim Thatichetlapalem Mangavaram Dungalavanipale Sai Ram Nagar Kanaka Durga Nagar, Arilova MVP colony 04 Tenneti Nagar Srinivas nagar Nethaji Street Velpula Veedhi, Kundram DMK Residency Kailash Nagar Sai Ram colony, New Gajuwaka Resapuvanipalem Ramchandra Dhanimireddy veedhi Venkojipalem Bheem Nagar Gajula Veedhi Mangapuram Prasanthi Nagar Devinagar Kothuru P & T Colony Cherlopalem Adarsh Nagr 2, BS Layout North Medicherla Chaitanya Nagar Janatha Colony Malkapuram Gullepalli MB Patnam Veduruwada Sriram nagar Old G K Veedhi police Kattupalem Tummadipalem Peda Ponagalipaka 80 Feet road Murali Nagar Official colony Sampath Enclave Bhanoji Nagar Kirlampudi Layout Madagada Allipuram new Nathavaram Visalakshi Nagar Kanchara Veedhi Pavan residency Krishna Nagar Supreme Hotel Oxygen towers Banta colony KRM colony new VUDA colony Madhavadhara Rajaka veedhi Srinagar (Zone 2) Yeguvapeta Gowtham Nagar Baji Junction Appalanarsayya P Thangedu Lakshmidevi Peta Jogivanipalem Apsara colony, Gudigundam Vikalangula Jampa vari veedhi Haripriya Kakaralova Nakkavanipalem Devangula Street Simhadripuram M V V Royal Seethammapeta Wireless colony Dallivari Veedhi Venkateswara Lawson’s Bay Daspall Backgate Sai Nagar Sarada Colony Ashok Nagar Sagar Nagar Sanjeevayya K2 colony Govindamma Mudagalalova Vambay colony Japparru Chintakayala vari Kancharapalem Prakash rao peta, Padmaja pride Nerellakoneru Sector 11, MVP Colony Mantavari Veedhi Gollala Yendada Prasad Gardens Gudlavanipalem Turuvolu Balighattam Sunder Nagar Muddadapeta Jodugullapalem Balaji Gardens Musalayyapalem Railway New Oota gedda Reddy Kota Veedhi TIC point Burujupeta Dibbapalem RH L N Gardens K3 colony Gandhinagar Bobby residency, Bapuji nagar Rukminipuram Sanjeevaiah Theeda Sai Nagar (Zone Chaitanya Nagar Ashok nagar Seetharam Nagar Ramulavari Boni Dibbaveedhi Bhujangarao Peta Neelakanta Kailasapuram Santhi nagar Uppara Colony Arundathi Nagar Indira Nagar Kotha Nakkavanipalem Ambedkar Nagar

Denotified Zones

Allipuram, Revidi, ITI Junction, MTC palem, Santhinagar, Railway New Colony, Rangireejuveedhi, Kunchamamba Colony, Komativeedhi, Chintalapalem, Madhavadhara, Chengalarao Peta, Gopalapatnam, Marripalem, Srinagar, KRM Colony, Pithapuram Colony, Simhadripuram, Vadlapudi (Gajuwaka), Sai Madhav Nagar, Appannapalem, Vepagunta, Priyadarshini Colony, Jagannadhapuram, SVP nagar, Kobbarithota, Gajula Street (Neelamma), Bailapudi (Cheedikada), Gavara Veedhi, Chittiboyinapalem