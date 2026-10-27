Arnab Cyclone: 53 Trains Cancelled in AP

In view of Cyclone Arnab, the railways have cancelled 53 trains as a precautionary measure. The train services, scheduled to run on various routes on October 27 and 28, have been cancelled. As a result, passengers travelling between Vijayawada, Rajahmundry, Kakinada Port, Visakhapatnam, Parvathipuram, Narasapuram, Machilipatnam, Bhimavaram, Guntur, and other places will have to change their travel plans.
Trains cancelled on October 27 and 28:
67261 – Rajahmundry to Vijayawada
67263 – Vijayawada to Machilipatnam
67264 – Machilipatnam to Vijayawada
67265 – Vijayawada to Machilipatnam
67271 – Machilipatnam to Gudivada
67272 – Gudivada to Machilipatnam
67252 – Machilipatnam to Gudivada
67253 – Gudivada to Machilipatnam
67254 – Machilipatnam to Gudivada
67255 – Gudivada to Machilipatnam
67256 – Machilipatnam to Vijayawada
17267 – Kakinada Port to Visakhapatnam
17268 – Visakhapatnam to Kakinada Port
07267 – Parvathipuram to Visakhapatnam
07268 – Visakhapatnam to Parvathipuram
Trains cancelled on October 27:
67258 – Vijayawada to Narasapuram
67246 – Narasapuram to Rajahmundry
17269 – Vijayawada to Narasapuram
17264 – Narasapuram to Bhimavaram Junction
67257 – Vijayawada to Narasapuram
17257 – Vijayawada to Kakinada Port
67202 – Vijayawada to Rajahmundry
67267 – Vijayawada to Machilipatnam
67247 – Narasapuram to Guntur Junction
67276 – Narasapuram to Vijayawada
67301 – Rajahmundry to Kakinada Port
67285 – Rajahmundry to Visakhapatnam
67286 – Visakhapatnam to Rajahmundry
Trains cancelled on October 28:
67266 – Machilipatnam to Vijayawada
67275 – Vijayawada to Bhimavaram Junction
67277 – Bhimavaram Junction to Nidadavol Junction
67278 – Nidadavol Junction to Bhimavaram Junction
67244 – Narasapuram to Nidadavol Junction
67245 – Nidadavol Junction to Narasapuram
17270 – Narasapuram to Vijayawada
67268 – Machilipatnam to Vijayawada
67249 – Guntur Junction to Repalle
67250 – Repalle to Guntur Junction
67248 – Guntur Junction to Vijayawada
67269 – Vijayawada to Machilipatnam
67270 – Machilipatnam to Vijayawada
67281 – Vijayawada to Bhimavaram Junction
67283 – Bhimavaram Junction to Nidadavol Junction
67284 – Nidadavol Junction to Bhimavaram Junction
67282 – Bhimavaram Junction to Vijayawada
67262 – Vijayawada to Rajahmundry
67302 – Kakinada Port to Rajahmundry
17258 – Kakinada Port to Vijayawada
67229 – Vijayawada to Guntur Junction
67223 – Guntur Junction to Repalle
67224 – Repalle to Tenali Junction
67222 – Tenali Junction to Vijayawada
67251 – Bhimavaram Junction to Machilipatnam
Passengers travelling during Cyclone Arnab have been advised to check their train numbers and journey dates and confirm the latest updates through official railway enquiry centres before departure. The railways regret the inconvenience caused by the cancellations.
Stay tuned to Yo! Vizag website and Instagram for more city and news updates.
This article is written by Senior Journalist Lakkoju Nagesh Babu