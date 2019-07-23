Visakhapatnam district information: How well do you know the district?

With the booming tourism and industrial sectors, Visakhapatnam district has grabbed the eyeballs of all. The district is no longer a place that is little known and is deemed to scale greater heights in the days to come. Here is some basic information about Visakhapatnam district that you need to know.
Geographical area
The total area of the district is 11,161 sq.km (Urban 632.16 sq.km, Rural 10,528.84 sq.km)
Population
A recent study the Andhra University Population Research Centre estimated the population of Visakhapatnam as 24,48,405 for the year 2019. The district population, as per 2011 census, is 42,88,113.
Visakhapatnam District Collector
Vadarevu Vinay Chand
Visakhapatnam Metropolitan Region Development Authority (VMRDA) Chairman
Dronamraju Srinivas Rao
Greater Visakhapatnam Municipal Commissioner (GVMC)
Gummala Srijana
Visakhapatnam Police Commissioner
Rajeev Kumar Meena
Visakhapatnam Mandals
Visakhapatnam Urban
Visakhapatnam Rural
Gajuwaka
Pendurthi
Padmanabham
Paravada
Pedagantyada
Sabbavaram
Seethammadhara
Maharanipeta
Gopalapatnam
Mulagada
Anakapalle
Bheemunipatnam
Anandapuram
Butchayyapeta
Cheedikada
Chodavaram
Deverapalle
K Kotapadu
Kasimkota
Madugula
Munagapaka
Ravikamatham
Rolugunta
Achutapuram
Golugonda
Kotauratla
Makavarapalem
Nakkapalle
Nathavaram
Narsipatnam
Payakaraopeta
Rambilli
S Rayavaram
Yelamanchili
Ananthagiri
Araku Valley
Chintapalle
Dumbriguda
Gudem Kotha Veedhi
Hukumpeta
Koyyuru
Munchingi Puttu
Paderu
Peda Bayalu
Assembly Constituencies in Visakhapatnam district
Visakhapatnam East
Visakhapatnam West
Visakhapatnam North
Visakhapatnam South
Gajuwaka
Anakapalle
Bheemili
Chodavaram
Yelamanchili
Madugula
Narsipatnam
Paderu
Pendurthi
Payakaraopet
Araku Valley
MLAs from Visakhapatnam district
|Constituency
|Candidate
|Party
|Visakhapatnam East
|Velagapudi Ramakrishna Babu
|Telugu Desam Party
|Visakhapatnam South
|Vasupalli Ganesh Kumar
|Telugu Desam Party
|Visakhapatnam West
|PGVR Naidu
|Telugu Desam Party
|Visakhapatnam North
|Ganta Srinivasa Rao
|Telugu Desam Party
|Pendurthi
|Adeep Raj
|YSR Congress Party
|Bheemili
|Muttamsetti Srinivas Rao
|YSR Congress Party
|Gajuwaka
|Tippala Nagi Reddy
|YSR Congress Party
|Anakapalle
|Amarnath Gudivada
|YSR Congress Party
|Araku
|Chetti Palguna
|YSR Congress Party
|Narsipatnam
|Petla Uma Sankar Ganesh
|YSR Congress Party
|Chodavaram
|Dharmasri Karanam
|YSR Congress Party
|Payakaraopeta
|Golla Babu Rao
|YSR Congress Party
|Madugula
|Budi Muthyala Naidu
|YSR Congress Party
|Yelamanchili
|Uppalapati Venkata Ramana Murthy Raju
|YSR Congress Party
|Paderu
|Bhagyalakshmi
|YSR Congress Party
Lok Sabha Constituencies
Anakapalle
Araku
Visakhapatnam
MPs from Visakhapatnam district
|Constituency
|Candidate
|Party
|Visakhapatnam
|MVV Satyanarayana
|YSRCP
|Araku
|Goddeti Madhavi
|YSRCP
|Anakapalle
|Besetti Venkata Satyavathi
|YSRCP
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