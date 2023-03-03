Reflecting the state government’s aim to bolster Andhra Pradesh tourism, over 120 new projects were signed at the ongoing Global Investors Summit in Visakhapatnam. Big-ticket firms such as Oberoi Group and Taj Group have announced hefty investments to establish luxury hotels and resorts in Visakhapatnam. The investments amounted to 21,500 crores, and are expected to generate close to 40,000 job opportunities across the state. Waterparks, beach resorts, theme-based projects, beach development, safari tourism, golf courses, water and adventure sports, and camping were among the numerous tourism projects signed today at the GIS 2023 in Visakhapatnam and are expected to spring to life across Andhra Pradesh soon.
|NAME OF THE PROJECT
|PROMOTERS
|EMPLOYMENT
|PROJECT COST (IN CRORES)
|1
|OBEROI HOTEL
|OBEROI GROUP
|1090
|1350
|2
|DESTINATION DEVELOPMENT – HAVELOCK BRIDGE +
KAKINADA BEACH DESTINATION DEVELOPMENT
|ACE URBAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
|700
|1000
|3
|CABLE CAR PROJECTS
|DEVBHUMI ROPEWAYS, DEHRADUN
|100
|1250
|4
|VOOTY GOLF COURSE
|DREAM VALLEY GROUP
|6500
|1000
|5
|SAFARI TOURISM
|Tuli hotels Pvt Ltd
|1000
|1000
|6
|7 STAR HOTELS IN 3 LOCATIONS
|MRKR CONSTRUCTIONS & INDUSTRIES
PRIVATE LIMITED
|2000
|1000
|7
|HOTELS & RESORTS
|MANJEERA HOTEL & RESORTS PVT LTD
|450
|1000
|8
|LUXURY REPORTS AT VISAKHAPATNAM
|TAJ GROUP – SUBMITTED EOI BY IHCL
|500
|700
|9
|Integrated Luxury Beach Resort, 5-star Hotel, water sports, camping, theme parks, convention centre, adventure park etc
|BHRAMARAMBHA GROUP
|1000
|638
|10
|DXN
|DXN
|2000
|600
|11
|LUXURY SEGMENT BOUTIQUE RESORT
|VAISHALI GROUP OF HOTELS,
Mr Brij Mohan,
Mr Vishal Kumar
|500
|500
|12
|SEAPLANE
|TURBO AVIATION PVT LTD
|200
|300
|13
|INTEGRATED WATERPARK CUM RESORT WITH
CONVENTION FACILITY
|GARRISON CONSTRUCTION PVT LTD
|525
|257
|14
|REOSRT CUM CONVENTION CENTER
|MAYFAIR GROUP
|700
|500
|15
|WATER SPORTS ACTIVITIES AND LAND-BASED
ACTIVITIES
|Ksheerapuri Beach Resorts, ARES ENTERPRISES
|250
|100
|16
|INTEGRATED LUXURY RESORT, CAMPING, THEME PARKS, CONVENTION CENTER, ADVENTURE PARK, CLUBHOUSE, etc.
|BHRAMARAMBHA GROUP
|700
|400
|17
|5 STAR HOTEL
|CHAMPION LUXURY RESORTS PVT LTD
|100
|350
|18
|INTEGRATED WELLNESS CITY
|VRM GROUP JV WITH ZEN RESORT, BALI
|400
|327
|19
|CO-BRANDING PARTNERS FOR PILGRIM TOURISM
|SPARC JV WITH Q VENTURES
|1400
|300
|20
|WORLD CLASS 18 HOLE GOLF COURSE
|RIVER BAY GROUP
|250
|300
|21
|GOLF RESORT & DESTINATION WEDDING FACILITY
|MYSTIC PALMS
|250
|50
|22
|LUXURY HOTELS BY POLO GROUP
|M/S POLO TOWERS
|460
|150
|23
|ECO-TOURISM RESORTS, GLAMPING SITES AND HOTELS
|MRUGAVANI
|1000
|300
|24
|TIC AT 8 LOCATIONS, AP TOURISM BOOKING AND
DIGITAL FOOTPRINT OF AP TOURISM
|INDIA ASSIST INSIGHTS PVT LTD ()
|2000
|300
|25
|CONVENTION HALL
|M/S SANTIAM Estaes Pvt. Ltd
|220
|105
|26
|ECO TOURISM RESORT & SPA
(HAPPY WONDERLAND RESORTS)
|Dr B. Raghava Satya Murthy (NRI)
Ms. M. Durga Bhavani (NRI)
Mr. B. Venkateswara Rao
Mr B. Chanikya
|250
|100
|27
|EYE OF VIZAG (MEGA WHEEL)
|ACCOUNTIPHY INC.
|100
|243
|28
|LUXURY RESORT WITH SHACK & REDEVELOPMENT OF
EXISTING APTDC PROPERTY
|CHAMPIONS YACHT CLUB PVT LTD
|80
|250
|29
|INTEGRATED BEACH RESORT
|ABCINKA HOTELS & RESORTS JV WITH ZEN
RESORT, BALI & AUROMATRIX
|140
|100
|30
|JALAVIHAR TOURISM HARBOUR
|JALAVIHAR ENTERTAINMENT PVT LTD
|500
|250
|31
|RESORT CUM CONVENTION CENTRE WITH
AMUSEMENT THEME PARK FACILITY
|ECO-ISLE RESORTS PVT LTD
|1000
|243
|32
|SCUBA DIVING AND SAILING
|PLATYPUS ESCAPES PVT LTD
|100
|10
|33
|LAGOON-BASED RESORT & THEME PARK
|SPS INFRA JV WITH FLUIDRA, SPAIN
|200
|225
|34
|5-STAR DELUXE HOTEL/ RESORT AREA HOSPITALITIES
|AUM CONSTRUCTIONS
|200
|200
|35
|THEME PARK & RECREATIONAL FACILITIES
|M/S TRANSEND REALTY DEVELOPMENT
PRIVATE LIMITED
|140
|145
|36
|CAVE STAYS AT BELUM CAVES
|GUHANTARA
|200
|300
|37
|CREATION OF TOURIST CRYSTAL LAGOON
|CHAMPION INFRATECH PVT LTD
|20
|150
|38
|RESORTS AND VILLAS
|The Ripples
|150
|150
|39
|LUXURY TENTING
|LALLOOJI & SONS
|300
|175
|40
|GARDEN RESORTS
|ACCOUNTIPHY INC.
|75
|138
|41
|GARRISON CONVENTION CENTER
|GARRISON CONSTRUCTION PVT LTD
|255
|122
|42
|TUNNEL AQUARIUM
|POLIN AQUARIUMS & HIGGANI ENTERPRISES
JV WITH POLIN AQUARIUMS, TURKEY
|110
|120
|43
|BHAVANI BEACH RESORTS ( STAR HOTEL CATEGORY)
|D. PANKAJ REDDY & D. LALITHA
|150
|115.5
|44
|CHIRALA BEACH RESORT & AMUSEMENT PARK
|AKARSHA BEACH RESORT AND AMUSEMENT
PARK
|300
|100
|45
|FLOATING RESORT & MARINA CENTER
|CHAMPIONS YACHT CLUB PVT LTD
|40
|100
|46
|FLY TRAINING OPERATIONS (ACADEMY)
|CHAMPION AVIATION PVT LTD
|50
|100
|47
|LAGOON-BASED RESORT, GLASS BRIDGE & ADVENTURE
PARK
|TBD JV WITH FLUIDRA, SPAIN
|120
|100
|48
|SKY TOWER
|ACCOUNTIPHY INC.
|50
|100
|49
|SPORTS RESORT
|JSV GLOBAL INFRA
|200
|100
|50
|WELLNESS RESORT IN THE FOREST
|YUKRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
|120
|70
|51
|AIRCRAFT THEMED RESTAURANT
|VIKHYATH TOURS & TRAVELS
|25
|2.1
|52
|HITECH DEVOTIONAL THEME PARK, HOTEL ETC
|SWARNAMUKHI
|150
|100
|53
|INTEGRATED BEACH RESORT
|SALAAM NAMASTE’S DOSAHUT GROUP PVT LTD.
|140
|90
|54
|Existing Tourist Restaurant & Bar And Dhow Cruise,
Floating Restaurant, With Water Sports (Existing APTDC Property)
|CHAMPIONS YACHT CLUB PVT LTD
|50
|90
|55
|INTERNATIONAL CONVENTION CENTER
|ORBYSOL. INC
|100
|88
|56
|ADVENTURE PARKS, CAMPING, SHOWS ETC
|NIVRITHI GROUP
|75
|185
|57
|MANASA SAROVAR
|TBD JV WITH ZEN RESORT, BALI
|150
|85
|58
|SKY RESTAURANT, SKY DIVING, SURFING & MINI WATER
PARK ETC
|MR.DARGA NAGIREDDY JV WITH AEROPHILE,
FRANCE
|200
|85
|59
|5 STAR GLAMPING RESORT
|DREAM VALLEY GROUP
|1100
|80
|60
|DESTINATION WEDDING
|Violet Worldwide
|800
|80
|61
|4 STAR HOTEL AND CONVENTION CENTER
|MRGR CONSTRUCTIONS
|202
|78
|62
|OCEAN SWIMMING POOL & CLUB
|SWARNAMUKHI
|160
|75
|63
|TOURISM UNIVERSITY
|SUN GROUP
|100
|150
|64
|3 Star Hotel
|SRI LAKSHMI SRINIVASA REALITY PVT LTD
|56
|51.66
|65
|BEACH RESORT AT CHIRALA
|SEABREEZE BEACH RESORTS
|300
|50
|66
|RESORTS & CONVENTION FACILITIES
|ABATA HOTELS PRIVATE LIMITED
|110
|60
|67
|MEGA ECO-TOURISM & AGRI-TOURISM PROJECT
|POWER PIONEERS
|200
|50
|68
|MINI CONVENTION FACILITY
|MR.GAUTAM
|30
|5
|69
|BEACH RESORT
|M/S VJR BEACH RESORTS
|15
|10
|70
|BEACH RESORT
|VIJ RESORTS & HOTELS PVT LTD
|300
|50
|71
|CONVENTION CENTER & HOTEL
|DARGA NAGIREDDY
|30
|50
|72
|MV Maa SHIP AND SHORE RESORT
|M/S. SHORE AND SHIP RESORTS PVT LTD
|30
|73
|A SPACE OBSERVATORY UNIT, Brahmaand Public Show,
Technical developments of Launch vehicles
|GAUTAM’S BUSINESS GROUP
|100
|10
|74
|WIND HEAVEN BEACH RESORTS CUM WATERPARK
|WIND HEAVEN PVT LTD
|275
|47.9
|75
|SAHASRA CONVENTION CUM HOTEL FACILITY
|DHRITI PROPERTIES
|235
|45.5
|76
|ADVENTURE SPORTS AT GANDIKOTA
|M/S TRANSCEND ADVENTURES PVT LTD
|100
|42
|77
|CONVENTION HALL & HOTEL
|ADITYA GATEWAY CONVENTION & HOTELS,
Mr Varudu. Devi Prasad
|200
|40
|78
|WATER THEME PARK, BUNGEE JUMP, RIVER RAFTING etc
|SATISH AUTTUNURI REDDY
|50
|40
|79
|D & D BEACHFRONT RESORTS
|MR. DILIP CHAKRAVARTHY LELLA & KANAKA
DURGA S
|125
|36.9
|80
|BEACH RESORT
|ANAND BUILDING CONSTRUCTIONS AND
DEVELOPERS
|32
|32
|81
|3 STAR HOTEL AT ANNAVARAM
|SRI VENKATESWARA LODGE
|1000
|150
|82
|3 STAR HOTEL AT SRISAILAM (TOP OF HILL)
|SRI VENKATESWARA LODGE
|500
|100
|83
|BEACH RESORTS, CAMPING & WATER RESORTS
|POWER PIONEERS
|40
|25
|84
|RESORTS, OCEAN SWIMMING POOL, WATER SPORTS
|RAVI IT SOLUTIONS
|45
|30
|85
|VELUGODU MICE & ECO RESORTS
|M/S GANGAVIEW RESORTS
|200
|25
|86
|FLY DINING – VINDEV ELEVATE DINING
|CHAMPIONS TOURISM PVT LTD
|20
|25
|87
|SNOW WORLD
|SWARNAMUKHI JV WITH SNOW TOWN,
JAPAN
|30
|25
|88
|WELLNESS RESORT
|EXOTIC WELLNESS
|45
|25
|89
|RESORT WITH SUITE ROOMS, CONVENTION FACILITY &
RESTAURANTS, FOOD COURTS
|KSHATRIYA FOODS
|110
|25
|90
|HOTEL
|RAVI REDDY
|120
|20
|91
|ECO RESORTS AT THUPILIPALEM
|A5 HOTELS
|150
|30
|92
|CARAVANS TO PUSH CARAVAN TOURISM, HOP ON HOP
OFF BUSES, HERITAGE RICKSAHWS TO PROMOTE
HERITAGE CIRCUITS, SPECIAL BUS COACHES TO
PROMOTE PILIGRIMAGE CIRCUITS
|Vijay Holiday World
|30
|20
|93
|CITY AQUATICS CONVENTION CENTER
|GAUTAM’S BUSINESS GROUP
|200
|20
|94
|CAMPING, CARAVAN PARK, ADVENTURE ACTIVITIES ETC
|MR.V.V.S SURESH
|15
|15
|95
|TOPEND WAYSIDE AMENITIES
|VRM GROUP
|40
|15
|96
|DINNER CRUISE SERVICES
|SWARNAMUKHI RECREATION & HOSPITALITY
PRIVATE LIMITED
|30
|15
|97
|ADVENTURE PARK, MINI WATER PARK & RECREATION
|MR.V.V.S SURESH
|40
|15
|98
|OCEAN SWIMMING POOL, RECREATION & CAMPING
|MR.GOGU SUDHEER SWAMY
|30
|15
|99
|RESORTS, CAMPING, ADVENTURE ACTIVITIES & WATER
SPORTS
|POWER PIONEERS
|30
|15
|100
|BOTANICAL NURSERY RESORTS
|BOTANICAL BLISS RESORTS
|150
|50
|101
|LUXURY GLAMpING & ADVENTURE TOURISM
|ROCK CLIMBING SCHOOL C/O GLAMPING ETC
PHILIPPINES
|28
|14
|102
|BEACH FRONT RECREATION & CAMPING
|SRI SAPTAGIRI ENTERPRISES
|70
|10
|103
|CHOKHI DHANI CULTURAL VILLAGE
|CHOKHI DHANI GROUP
|50
|10
|104
|EV BIKE RENTAL WITH SOLAR CHARGING & MICRO
BREWERY CUM RETRO CAFE
|HANVIKA BIZCRAFT,
Mr. Korada Laxminarayana,
Mr Konchada. Harshith
|100
|11
|105
|INTEGRATED, AUTHENTIC, KOREAN-THEMED FACILITY
FOR WELLNESS, RECREATION, FOOD & BEVERAGES
|ABCINKA HOTELS & RESORTS PVT. LTD.
|40
|10
|106
|BEACH RESORT
|JANAKI INFRA
|50
|10
|107
|Development of Yachts, Scuba Diving, Water Sports,
Eco Resort
|LIVEIN ADVENTURES PRIVATE LIMITED
|30
|12
|108
|GALAXY LUXURY VILLAS
|FULLMOON ENTERPRISES PVT LTD
|50
|6
|109
|SKY CITY CONVENTIONS & ENTERTAINMENT
|GAUTAM’S BUSINESS GROUP
|100
|5
|110
|LOVE LAKE BEACH RESORT
|SIP N DIP RESORTS PVT LTD
|50
|5
|111
|RESTOBAR & CAMPING
|MR.RAVI REDDY
|50
|5
|112
|SKY LOUNGES
|ADVENTURE ZONE
|30
|5
|113
|Rooms with water and Adventures park
|Cresent Adventures and Agri Tourism
|60
|5
|114
|ADVENTURE PARK
|EAST FACE INTERNATIONAL PVT LTD
|44
|4
|115
|RACING TRACK INFRASTRUCTURE
|HAYAK RACING PVT LTD
|100
|750
|116
|Water Tourism, Cultural and Hospitality Project
|PSR INFRASTRUCTURES
|250
|50
|117
|International Medical Tourism facility for Hospitals &
Hospitality with the Capacity of 300 Beds
|KPR LIFE SCIENCES AND RESEARCH PVT LTD
|300
|100
|118
|Resort, Luxury cottage, Wooden Houses, Multi-Cushion
Restaurants
|A VALLEY CAMPING COM
|50
|2
|119
|Luxury cottage, Agri Tourism
|TARA FARMS & RESORTS
|20
|1
|120
|Yachts, Scuba Diving, Water Sports, Eco Resort
|ARIFA FARMS & RESORTS
|20
|2
|121
|Yachts, Scuba Diving, Water Sports, Eco Resort
|ADVENTURE EDGE
|50
|1.3
|122
|Undertake Marketing Activities for the Promotion of
Tourism
|EASE TRIP PLANNER LIMITED
|100
|50
|123
|The divine destination for spiritual tourism
|Sri Swamy Narayan Service Trust
|500
|500
|39522
|21550.86
Stay tuned to Yo! Vizag website and Instagram for more city updates.
Discussion about this post